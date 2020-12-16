В Рязанской области выбрали героя года

Рязанец в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе. Он набрал наибольшее число голосов.

Героем уходящего года в Рязанской области стал командир отделения пожарно-спасательной части Александр Лобаскин. Об этом сообщила группа «Рязанская область» «ВКонтакте».

Лобаскин в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе.