В Рязанской области выбрали героя года
Рязанец в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе. Он набрал наибольшее число голосов.
Героем уходящего года в Рязанской области стал командир отделения пожарно-спасательной части Александр Лобаскин. Об этом
Лобаскин в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе.
В сообщении отметили, что рязанец набрал наибольшее число голосов. Теперь за него нужно проголосовать, чтобы история появилась на