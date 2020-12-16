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В Рязанской области выбрали героя года
Рязанец в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе. Он набрал наибольшее число голосов.

Героем уходящего года в Рязанской области стал командир отделения пожарно-спасательной части Александр Лобаскин. Об этом сообщила группа «Рязанская область» «ВКонтакте».

Лобаскин в числе первых прибыл на место и эвакуировал жителей из зоны ЧС в Скопинском районе.

В сообщении отметили, что рязанец набрал наибольшее число голосов. Теперь за него нужно проголосовать, чтобы история появилась на сайте всероссийского новогоднего проекта.