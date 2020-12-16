В Рязани откроют сразу несколько мемориальных и информационных досок

В среду, 16 декабря, в гордуме на заседании комитета по соцвопросам согласовали открытие мемориальных и информационных досок на нескольких улицах города. Окончательное решение по установке досок примут на общем заседании гордумы

В среду, 16 декабря, в гордуме на заседании комитета по соцвопросам согласовали открытие мемориальных и информационных досок на нескольких улицах города.

Так, на доме 16 по улице Семинарской региональное отделение «Русское географическое общество» за свой счет установит мемориальную доску со следующим текстом: «Этим домом владела семья Ошаниных с 1908 по 1917 год. Ошанир Владимир Федорович 1844-1917 путешественник, географ, натуралист, энтмолог, член Русского географического общества с 1880 года».

Еще одну мемориальную доску планирует установить рязанский региональный фонд содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству». Она появится на фасаде дома 2 по улице Белякова с сообщением: «В этом доме с 1940 по 1945 г. жил Александр Васильевич Беляков, основатель 1-й Рязанской Высшей школы штурмана РККА, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации».

Также фонд планирует установит еще две таблички на доме 7 по улице Белякова. На одной напишут: «В конце ноября 1941 года на территории военного городка Дягилево дислоцировалась 17-я таковая бригада под командованием Героя Советского Союза подполковника Н.Я. Клыпина, участвующего в обороне г. Рязани». Вторая будет сообщать, что центральной улице военного городка Дягилево присвоили имя Александра Белякова.

Окончательное решение по установке досок примут на общем заседании гордумы