\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-6°
Чтв, 17
-5°
Птн, 18
ЦБ USD 73.45 0.52 16/12
ЦБ EUR 89.18 0.6 16/12
Нал. USD 73.16 / 75.1 11:44
Нал. EUR 89.05 / 89.9 12:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
1 час назад
254
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
9 880
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
4 496
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
10 421
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани откроют сразу несколько мемориальных и информационных досок
В среду, 16 декабря, в гордуме на заседании комитета по соцвопросам согласовали открытие мемориальных и информационных досок на нескольких улицах города. Окончательное решение по установке досок примут на общем заседании гордумы

В среду, 16 декабря, в гордуме на заседании комитета по соцвопросам согласовали открытие мемориальных и информационных досок на нескольких улицах города.

Так, на доме 16 по улице Семинарской региональное отделение «Русское географическое общество» за свой счет установит мемориальную доску со следующим текстом: «Этим домом владела семья Ошаниных с 1908 по 1917 год. Ошанир Владимир Федорович 1844-1917 путешественник, географ, натуралист, энтмолог, член Русского географического общества с 1880 года».

Еще одну мемориальную доску планирует установить рязанский региональный фонд содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству». Она появится на фасаде дома 2 по улице Белякова с сообщением: «В этом доме с 1940 по 1945 г. жил Александр Васильевич Беляков, основатель 1-й Рязанской Высшей школы штурмана РККА, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации».

Также фонд планирует установит еще две таблички на доме 7 по улице Белякова. На одной напишут: «В конце ноября 1941 года на территории военного городка Дягилево дислоцировалась 17-я таковая бригада под командованием Героя Советского Союза подполковника Н.Я. Клыпина, участвующего в обороне г. Рязани». Вторая будет сообщать, что центральной улице военного городка Дягилево присвоили имя Александра Белякова.

Окончательное решение по установке досок примут на общем заседании гордумы