В Рязани обсудили развитие муниципальных предприятий

В понедельник, 16 декабря, в гордуме на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности рассмотрели план развития муниципальных предприятий города на 2021-2024 годы.
Несколько предприятий планируют перевести в акционерские общества с сохранением 100% акций у города. К ним отнесли: «Муниципальный коммерческий центр», «Комплекс», «Эколозащита», «РСУ№1», «Детское питание», «Центр энергосбережения», «Хлебозавод №3» и «КВЦ».
Еще несколько предприятий могут перевести в общества с ограниченной ответственностью. Это «Аварийно-ремонтная служба», «ЖКУ№22», «Управление капитального строительства».
Оставить статус муниципальных предприятий хотят для РМПТС, «Водоканала», УРТ и РГРЭС.
Депутаты подчеркнули, что решение по каждому предприятию необходимо принимать отдельно.
Окончательное решение по развитию предприятий состоится на общем заседании гордумы.