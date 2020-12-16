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В Рязани обсудили развитие муниципальных предприятий
Депутаты подчеркнули, что решение по каждому предприятию необходимо принимать отдельно. Окончательное решение по развитию предприятий состоится на общем заседании гордумы.

В понедельник, 16 декабря, в гордуме на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности рассмотрели план развития муниципальных предприятий города на 2021-2024 годы.

Несколько предприятий планируют перевести в акционерские общества с сохранением 100% акций у города. К ним отнесли: «Муниципальный коммерческий центр», «Комплекс», «Эколозащита», «РСУ№1», «Детское питание», «Центр энергосбережения», «Хлебозавод №3» и «КВЦ».

Еще несколько предприятий могут перевести в общества с ограниченной ответственностью. Это «Аварийно-ремонтная служба», «ЖКУ№22», «Управление капитального строительства».

Оставить статус муниципальных предприятий хотят для РМПТС, «Водоканала», УРТ и РГРЭС.

Депутаты подчеркнули, что решение по каждому предприятию необходимо принимать отдельно.

Окончательное решение по развитию предприятий состоится на общем заседании гордумы.