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В России зафиксировали рекордную за десять лет смертность
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что без пандемии коронавируса смертность в стране продолжила бы снижаться. При этом в конце года власти прогнозируют рост числа умерших.

В России зафиксировали рекордную за десять лет смертность. В январе-октябре 2020 года умерли 1,611 млн человек, со ссылкой на данные Росстата передает РБК.

За этот период показатель смертности достиг 113,2 человека на 10 тысяч населения, что более чем на 10% больше аналогичного периода 2019 года. Это максимальный показатель с 2010 года, когда смертность выросла из-за аномальной жары.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что без пандемии коронавируса смертность в стране продолжила бы снижаться. При этом в конце года власти прогнозируют рост числа умерших.

Согласно расчетам Росстата, за апрель-октябрь 2020 года COVID-19 выявили у 78,6 тысячи умерших россиян. У 46,1 тысячи человек коронавирус послужил основной причиной смерти, у остальных стал сопутствующей причиной.