В России зафиксировали рекордную за десять лет смертность

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что без пандемии коронавируса смертность в стране продолжила бы снижаться. При этом в конце года власти прогнозируют рост числа умерших.

В России зафиксировали рекордную за десять лет смертность. В январе-октябре 2020 года умерли 1,611 млн человек, со ссылкой на данные Росстата передает РБК .

За этот период показатель смертности достиг 113,2 человека на 10 тысяч населения, что более чем на 10% больше аналогичного периода 2019 года. Это максимальный показатель с 2010 года, когда смертность выросла из-за аномальной жары.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что без пандемии коронавируса смертность в стране продолжила бы снижаться. При этом в конце года власти прогнозируют рост числа умерших.

Согласно расчетам Росстата, за апрель-октябрь 2020 года COVID-19 выявили у 78,6 тысячи умерших россиян. У 46,1 тысячи человек коронавирус послужил основной причиной смерти, у остальных стал сопутствующей причиной.