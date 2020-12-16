В России предрекли всплеск COVID-19 после новогодних корпоративов

В России возможен всплеск заболеваемости коронавирусом после проведения новогодних корпоративов. Однако, по словам профессора в новогодних праздниках есть и положительный для здоровья момент.

В России возможен всплеск заболеваемости коронавирусом после проведения новогодних корпоративов. Об этом в среду, 16 декабря, Вечерней Москве рассказал профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов.

«Например, если, корпоративы проводятся в последние дни уходящего года — с 28 и по 31 декабря — а также непосредственно 1 января, то к середине января в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом. Ориентировочно 14-15 или 17-20 января. Однако подчеркну, что точно этого никто не может знать», — рассказал иммунолог.

Однако, по словам профессора в новогодних праздниках есть и положительный для здоровья момент. Люди не будут ходить на работу 10 дней и общаться с коллегами. Это пойдет на пользу статистике по заболеваемости коронавирусом.