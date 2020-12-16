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В России чиновников станут штрафовать за хамство
Госдума приняла закон, согласно которому чиновников станут штрафовать за хамство. Ответственность предусмотрели и для тех, кто имел возможность помешать оскорблению, но не сделал этого.

Госдума приняла закон, согласно которому чиновников станут штрафовать за хамство. Об этом в среду, 16 декабря, сообщило РИА Новости.

Штрафы за оскорбления ввели для государственных и муниципальных служащих. Их размер составит от 50 до 100 тысяч рублей. Если человек нарушит закон повторно, он заплатит от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут отстранять от деятельности за хамство на год. При повторном нарушении — до двух лет. Оскорбление может быть нанесено не только кому-либо один на один, но и совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких человек. Гражданам придется заплатить за хамство от 3 до 5 тысяч рублей. В то время, как должностным лицам ровно в десять раз больше. Штраф для юридических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей.

Ответственность предусмотрели и для тех, кто имел возможность помешать оскорблению, но не сделал этого. В таком случае должностные лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 50 до 100 тысяч.