В Москве зарезали курьера Delivery Club

Погибшему было 19 лет. Он приехал в Москву из Киргизии.

В московском районе Ясенево зарезали курьера службы доставки еды Delivery Club. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении отметили, что неизвестный нанес ранение в сердце. Пострадавший скончался в больнице. Злоумышленника ищут.

Погибшему было 19 лет. Он приехал в Москву из Киргизии.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что причиной убийства был конфликт погибшего со знакомым.

Возбуждено уголовное дело.