В Москве зарезали курьера Delivery Club
Погибшему было 19 лет. Он приехал в Москву из Киргизии.
В московском районе Ясенево зарезали курьера службы доставки еды Delivery Club. Об этом передает
В сообщении отметили, что неизвестный нанес ранение в сердце. Пострадавший скончался в больнице. Злоумышленника ищут.
Погибшему было 19 лет. Он приехал в Москву из Киргизии.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что причиной убийства был конфликт погибшего со знакомым.
Возбуждено уголовное дело.