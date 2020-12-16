В Михайловском районе насмерть сбили пешехода

Во вторник, 15 декабря, в Михайловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник, 15 декабря, в Михайловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 18:20 на 213-ом километре дороги Р-22 «Каспий» 57-летний москвич на Nissan X-Trail сбил 36-летнего жителя Волгоградской области. По предварительной информации, водитель превысил скорость, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм потерпевший скончался.