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Ученые разработали алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19
Алгоритмы уже подтвердили ряд клинических факторов, позволяющих предсказывать тяжесть течения заболевания. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ФМБА.

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, которые могут с высокой точностью прогнозировать тяжесть течения коронавируса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ФМБА.

Алгоритмы уже подтвердили ряд клинических факторов, позволяющих предсказывать тяжесть течения заболевания. Речь идет о таких показателях, как ферритин, С-реактивный белок, СОЭ, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и других.

Вероятность летального исхода при инфицировании COVID-19 повышается в зависимости от таких факторов, как возраст, мужской пол, индекс массы тела выше 30, уровни глюкозы.

«Совокупность данных, полученных в ходе исследования, позволит построить единую модель оценки общего вклада как фенотипических, так и генетических факторов, определяющих характер течения заболевания COVID-19», — отметили в ФМБА.