Толкалина поделилась обнаженной фотографией из Крыма
Артистка отметила, что место дарит ей вдохновение. Помимо «обнаженного» кадра, она опубликовала еще несколько снимков из Крыма.
Любовь Толкалина опубликовала обнаженную фотографию, сделанную в Крыму. Снимок появился в
Артистка отметила, что место дарит ей вдохновение.
«Уже много-много лет подряд я разживаюсь вдохновением недалеко от Коктебеля в бухте Джан-Кутаран», — отметила Толкалина.
«Это место, где живет моя душа», — добавила актриса.
Помимо «обнаженного» кадра, она опубликовала еще несколько снимков из Крыма.
Напомним, Любовь Толкалина — уроженка Рязанской области.