Судьбу бани на улице Семена Середы решат до конца года

До конца года Муниципальный коммерческий центр определит арендатора для обслуживания банного комплекса на улице Семена Середы. Об этом 16 декабря рассказал начальник управления транспорта Андрей Михно.

До конца года Муниципальный коммерческий центр определит арендатора для обслуживания банного комплекса на улице Семена Середы. Об этом 16 декабря рассказал начальник управления транспорта Андрей Михно.

Планируется, что банный комплекс начнет работать уже в начале весны 2021 года. В мужском и женском залах сделают косметический ремонт, заменят мебель, отремонтируют и заменят техническое оборудование. К этим работам приступят сразу после оформления необходимой документации.

Также прорабатывается вопрос о том, чтобы увеличить количество дней, когда на льготных условиях смогут пользоваться услугами бани рязанцы, имеющие соответствующее право. Стоимость за услуги останется на прежнем уровне.

«Обновленный банный комплекс будет работать в новом формате. Мы сделаем все необходимое, чтобы жители нашего города смогли отдыхать семьями, заниматься своим здоровьем, с удовольствием посещать это место», — подчеркнул Андрей Михно.