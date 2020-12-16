Стало известно о смерти еще троих рязанцев с COVID-19
В России зарегистрировали 26 509 заразившихся. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил столичный оперштаб.
Скончались еще трое рязанцев с коронавирусом. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил столичный оперштаб.
За сутки в регионе выявили 135 новых случаев (с начала пандемии 16 093), выздоровели 132 пациента (14 653), умерли 3 (117).
В России зарегистрировали 26 509 заразившихся (всего 2 734 454), вылечились 26 490 человека (2 176 100), умерли 596 (48 564).