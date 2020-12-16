Сотруднику скопинской колонии вынесли приговор за взятки
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, он полностью признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
Бывшему сотруднику скопинской колонии вынесли приговор за взятки от заключенных. Об этом сообщила
Установлено, что мужчина дважды лично получил от осужденного взятку в 75 750 рублей и 15 000 рублей за разрешение пронести на территорию ИК телефоны.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, он полностью признал свою вину.
Суд приговорил бывшего сотрудника ИК к четырем годам заключения в колонии общего режима и лишил возможности в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.