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Сотруднику скопинской колонии вынесли приговор за взятки
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, он полностью признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Бывшему сотруднику скопинской колонии вынесли приговор за взятки от заключенных. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Установлено, что мужчина дважды лично получил от осужденного взятку в 75 750 рублей и 15 000 рублей за разрешение пронести на территорию ИК телефоны.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, он полностью признал свою вину.

Суд приговорил бывшего сотрудника ИК к четырем годам заключения в колонии общего режима и лишил возможности в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.