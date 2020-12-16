Сотрудники МВД предупредили рязанцев о дистанционном мошенничестве

Сотрудники МВД рассказали рязанцам, как не стать жертвами дистанционного мошенничества. Как правило они действуют с помощью объявлений в интернете, смс от банка или звонков с требованием выкупа.

Сотрудники МВД рассказали рязанцам, как не стать жертвами дистанционного мошенничества. Об этом в среду, 16 декабря, сообщили на сайте регионального управления.

По данным полиции, в Рязани стало больше телефонных и интернет мошенников. Как правило они действуют с помощью объявлений в интернете, смс от банка или звонков с требованием выкупа.

Сотрудники МВД предупреждают рязанцев, для того, чтобы не стать жертвами дистанционных мошенников необходимо соблюдать простые правила. При продаже или покупке имущества не перечислять предоплату. Обращать внимание на номера, с которых приходят SМS-сообщения или телефонные звонки от людей, представляющихся сотрудниками банка. Если звонят и сообщают о проблемах близкого человека, попробовать связаться с ним лично.