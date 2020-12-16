Собянин рассказал, когда вернется очное обучение в школах

Он добавил, что очное обучение ничего не заменит. Возвращение очного обучение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очное обучение в московских школах вернется, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Об этом передает РИА Новости .

«Когда мы вводим дистанционное обучение — мы делаем это не от хорошей жизни. Мы это вводим для того, чтобы на пике пандемии уберечь здоровье и жизни тысячам москвичей», — сказал Собянин на выступлении с отчетом в Мосгордуме.

Он добавил, что очное обучение ничего не заменит. По его словам, его вернут, как только станет понятно, что эпидемия пошла на спад.

«Мы сами этого хотим, посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться», — добавил мэр Москвы.