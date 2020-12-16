СМИ: россиянам могут начислить штраф из-за долгов за ЖКУ 2020 года

При введении моратория на пени в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила отмены штрафа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

С 1 января 2021 года россиянам могут начислить штраф из-за долгов за ЖКУ за весь 2020 год. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на экспертов.

При введении моратория на пени в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила отмены штрафа. Чтобы после окончания отсрочки люди не получили огромные счета, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены моратория.

Такое предложение поддерживают в профильном комитете Госдумы. Однако это не означает, что обязанность платить за ЖКУ отменяется.

Пени за неуплату ЖКУ приостановили в России с 6 апреля 2020 до 1 января 2021 года. Также до конца года действует мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.

При этом пока непонятно, как будут начисляться пени и проводиться поверки счетчиков после отмены ограничений. В нормативных актах это не оговорено, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Так, неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января 2021 года будут зачисляться пени и штрафы: образованную после 6 апреля или только с 1 января 2021 года. Общественники предложили начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория.

Замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев напомнил, что по закону штрафы начисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня с момента неуплаты. Чтобы исключить разночтения, нужны детальные разъяснения Минстроя, полагает он.