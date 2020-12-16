Скончался экс-замминистра строительного комплекса региона Сергей Семенов

Семенов умер в среду, 16 декабря. О его смерти сообщил региональный минстрой.

Скончался бывший замминистра строительного комплекса Рязанской области Сергей Семенов. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Отмечается, что Семенов умер в среду, 16 декабря.

Ранее он работал в НИИ газораспределительных приборов Рязани, директором Центра молодежных жилых комплексов ГК ВЛКСМ, заместителем главы администрации Рязани по строительству, после чего пришел в министерство начальником отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта.

«Опытный специалист, умелый руководитель — ни один вопрос не оставался не решенным. Это — большая утрата для всего строительного комплекса. Соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — отметили в минстрое.