С 1 января в Рязанской области подорожает проезд в электричках

С 1 января 2020 года тариф за одну десятикилометровую зону вырастет на 50 копеек — до 24,5 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 6,1 рублей. Так, с нового года стоимость билета от Рязани до Рыбного составит 49 рублей, до Ряжска — 294, до Сасова — 441, до Шилова — 269,5.

С нового года в Рязанской области подорожает проезд в электричках. Соответсвующее постановление региональной энергетической комиссии опубликовали 10 декабря.

С 1 января 2020 года тариф за одну десятикилометровую зону вырастет на 50 копеек — до 24,5 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 6,1 рублей.

Так, с Нового года стоимость билета от Рязани до Рыбного составит 49 рублей, до Ряжска — 294, до Сасова — 441, до Шилова — 269,5.