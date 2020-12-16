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Рязанский предприниматель вырубил сосны почти на 10 миллионов рублей
Незаконную делянку обнаружили на территории Комсомольского участкового лесничества. Полиция возбудила уголовное дело.

В Рязанской области задержали 33-летнего жителя региона, которого подозревают в незаконной рубке 250 сосен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Незаконную делянку обнаружили на территории Комсомольского участкового лесничества. На некоторых участках провели заготовку древесины, но разрешительных документов на вырубку леса в этих местах никто не оформлял.

«При этом рядом с незаконными заделами велась легальная заготовка древесины», — отметили в полиции.

Всего было заготовлено более 300 кубометров сосны. Ущерб, причиненный Спасскому лесничеству, превысил 9,7 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как выяснили полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ, незаконную рубку и транспортировку сосны организовал местный предприниматель. Он нанял бригады лесорубов и дал им указание пилить деревья не только на выделенных ему на законных основаниях делянках, но и на соседних участках.

Злоумышленника разыскали и задержали при поддержке СОБР управления Росгвардии по Рязанской области. У него изъяли техническую документацию и орудия незаконной заготовки древесины — трактора и пилы.

Злоумышленнику предъявили обвинение, его заключили под стражу. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.