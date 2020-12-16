Рязанская полиция ищет водителя, сбившего школьницу

ДТП произошло на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Неизвестный водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП.

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 11 декабря в 18:05 в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Неизвестный водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86-, 29-76-68 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28.