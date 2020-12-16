«Пятерочка» и «Перекресток» обнулят наценку на семь социальных товаров

В России магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» обнулят наценку на семь социальных товаров. Отметим, что на магазинных прилавках их отметят специальными ценниками.

В России магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» обнулят наценку на семь социальных товаров. Об этом в среду, 16 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на ритейлера.

«X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», — сообщили представители компании.

Отметим, что на магазинных прилавках эти товары отметят специальными ценниками.