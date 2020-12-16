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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с «Фольксвагеном»
ДТП произошло на трассе М-5. Водитель «легковушки» погиб на месте.

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в пятницу, 11 декабря, примерно в 00:55 на 187 километре трассы М-5 «Урал». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

24-летний житель Шацкого района на Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Водитель «легковушки» погиб на месте.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86-, 29-76-68 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28.