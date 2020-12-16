Общественники потребовали снести незаконную постройку в границах «зеленого щита» на Московском

Активисты ОНФ попросили надзорные органы проверить информацию о нарушении границ «зеленого щита» на Московском шоссе и снести незаконную постройку. По данным общественников, коммерческая фирма самовольно захватила территорию.

Активисты ОНФ попросили надзорные органы проверить информацию о нарушении границ «зеленого щита» на Московском шоссе и снести незаконную постройку. По данным общественников, коммерческая фирма самовольно захватила территорию.

Предприятие, занимающееся автомобильным сервисом, начало строительство в 2019 году — на площади в несколько соток земли вырезали зеленые насаждения и вырубили деревья, тропу до Ворошиловки огородили забором. Предположительно, расширение территории потребовалось для обслуживания возведенного из металлоконструкций здания торгово-офисного центра.

«Сооружение появилось незаконно, городские власти не выдавали разрешение на его строительство, — заявили в ОНФ. — Госинспекция строительного надзора оштрафовала собственников участка на 500 тысяч рублей. Тем не менее, сооружение в настоящий момент не снесено».

Границы лесопаркового зеленого пояса утвердила облдума в 2017 году, в него вошли более 1 300 земельных участков на территории Рязани, а также Рязанского и Рыбновского районов общей площадью свыше 68 тысяч гектар. На этих территориях действует ограниченный режим природопользования и хозяйственной деятельности, в частности запрещено создание объектов капитального строительства.