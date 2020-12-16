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Минздрав опроверг информацию о смерти рязанца после прививки от COVID-19
Пользователь сети рассказал, что родственник его знакомых переболел COVID-19 и решил сделать прививку «на всякий случай». После этого у мужчины якобы резко поднялась температура, стало плохо, а через три дня он скончался.

Региональный минздрав опроверг информацию о смерти рязанца после прививки от коронавируса. Ранее такую историю опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Пользователь сети рассказал, что родственник его знакомых переболел COVID-19 и решил сделать прививку «на всякий случай». После этого у мужчины якобы резко поднялась температура, стало плохо, а через три дня он скончался.

В минздраве назвали эту информацию недостоверной. В ведомстве подчеркнули, что массовая вакцинация в Рязанской области еще не началась.

«На данный момент осуществлена поставка вакцины в регион. Она будет распределена по медицинским организациям, в которых есть все необходимые условия для хранения», — заявили в пресс-службе.

При этом прививки сделали 23 сотрудникам ОКБ, вакцинация имеет положительные результаты, здоровье медработников находится под постоянным наблюдением и не вызывает опасений.