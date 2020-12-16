Минздрав опроверг информацию о смерти рязанца после прививки от COVID-19

Региональный минздрав опроверг информацию о смерти рязанца после прививки от коронавируса. Ранее такую историю
Пользователь сети рассказал, что родственник его знакомых переболел COVID-19 и решил сделать прививку «на всякий случай». После этого у мужчины якобы резко поднялась температура, стало плохо, а через три дня он скончался.
В минздраве назвали эту информацию недостоверной. В ведомстве подчеркнули, что массовая вакцинация в Рязанской области еще не началась.
«На данный момент осуществлена поставка вакцины в регион. Она будет распределена по медицинским организациям, в которых есть все необходимые условия для хранения», — заявили в пресс-службе.
При этом прививки сделали 23 сотрудникам ОКБ, вакцинация имеет положительные результаты, здоровье медработников находится под постоянным наблюдением и не вызывает опасений.