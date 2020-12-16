Минтранс ответил на жалобы рязанцев из-за ремонта дороги в Старожиловском районе

В 2020 году дорогу Чернобаево — Истье — автодорога М-5 «Урал» капитально отремонтировали. Местные жители сообщили, что в Старожиловском районе собираются укладывать асфальт в снег.

Региональный минтранс дал ответ на жалобы рязанцев из-за ремонта дороги в Старожиловском районе.

В 2020 году дорогу Чернобаево — Истье — автодорога М-5 «Урал» капитально отремонтировали. Однако во время обследования объекта выявили дефекты, которые подрядчик должен устранить за свой счет по гарантии.

К ремонту приступили в ноябре, на месте установили предупреждающие знаки. Сейчас ведутся работы, необходимые для обеспечения безопасного проезда транспорта. Прочие дефекты устранят в 2021 году, когда установится хорошая погода.

Ранее местные жители сообщили, что в Старожиловском районе собираются укладывать асфальт в снег.