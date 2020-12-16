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Любимов выступил экспертом в защите проекта развития Новомичуринска
Инвестор планирует открыть в Новомичуринске завод полиэфирных волокон, которые используются для производства нетканых материалов, медицинских товаров, влажных салфеток, пошива одежды, наполнителя для подушек, мягкой мебели. Стоимость проекта составляет 19,3 млрд рублей.

Команда Рязанской области защитила проект развития моногорода по итогам обучения в бизнес-школе Сколково. Губернатор Николай Любимов выступил в качестве эксперта, сообщил сайт регионального правительства.

Инвестор планирует открыть в Новомичуринске завод полиэфирных волокон, которые используются для производства нетканых материалов, медицинских товаров, влажных салфеток, пошива одежды, наполнителя для подушек, мягкой мебели. Отмечается, что полиэфирные нити, которые также планируют выпускать на предприятии, востребованы для производства текстильных и круглопрядных строп, геосинтетических материалов, технических тканей, пожарного и поливочного оборудования.

Стоимость проекта составляет 19,3 млрд рублей. С его открытием в моногороде появятся 550 новых рабочих мест. Инвестор также предложил построить теплицы для выращивания овощей, стоимостью 9,3 млрд рублей и открытием 679 рабочих мест. Отмечается, что реализацией проектов в Новомичуринске улучшится городская среда, для местных жителей и туристов появится парк-набережная «Высокое напряжение».

По словам заместителя председателя ВЭБ. РФ, генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, проект, представленный Рязанской областью — «живой», важно, что под его реализацию есть конкретные инвесторы. Ирина Макиева отметила, что у моногорода есть потенциал, и выразила уверенность в успешной реализации представленной концепции.

«Надеюсь, что с помощью Фонда у нас все получится. Мы — одна команда. Люди заряжены позитивно, инвесторы готовы к работе. Для нас проект развития Новомичуринска очень важен. Он даст возможность уйти от моно-зависимости, открыть новые рабочие места, эффективно развивать территорию», — сказал губернатор Николай Любимов.