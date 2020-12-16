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Компания «Еламед» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»
АО «Елатомский приборный завод» стал победителем 23-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», итоги которого подвели в декабре 2020 года. Всего по результатам работы Региональной комиссии по качеству на федеральный этап выдвинули 38 товаров от 26 предприятий.

АО «Елатомский приборный завод» стал победителем 23-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», итоги которого подвели в декабре 2020 года. Всего по результатам работы Региональной комиссии по качеству на федеральный этап выдвинули 38 товаров от 26 предприятий.

В номинации «Промышленные товары для населения» дипломом лауреата отметили новый медицинский аппарат АЛМАГ+, работа которого основана на действии магнитного импульсного поля.

Участие в конкурсе дает хорошую возможность каждому предприятию и организации продемонстрировать свои достижения в производстве товаров и оказании услуг, помогает продвижению самой лучшей продукции за пределы региона.

«В компании „Еламед“ постоянно ведутся работы по реконструкции и модернизации производства, обновлению станочного парка, внедрению современных технологий, что позволяет нам выпускать высокотехнологичную и востребованную продукцию. Мы гибко реагируем на любые изменения рынков и предлагаем конкурентоспособные товары и уникальные решения. Наши медицинские изделия широко используются потребителями как в России, так и за рубежом», — прокомментировал победу генеральный директор Максим Панин.

С 1998 года продукция АО «Елатомский приборный завод» неоднократно становилась призером конкурса «100 лучших товаров России».