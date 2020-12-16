«Газпром» пригрозил судом за долг умершей рязанки

На момент отправки письма рязанки не было в живых. Ее дочери пришло уведомление о долге.

«Газпром» пригрозил судом за долг умершей рязанки. Об этом ее дочь сообщила в соцсети.

По информации женщины, на момент отправки письма рязанки не было в живых.

«Коммуналку я как наследница оплачиваю. Но нашелся долг в 209 рублей 46 копеек! И в адрес умершего человека полетели письма», — рассказала женщина.

В региональном отделении «Газпрома» прокомментировали сообщение. Там отметили, что при смерти абонента происходит переход права собственности.

«Соответственно, новому абоненту надлежало сообщить поставщику газа о переходе права собственности и иных изменениях для заключения договора поставки газа и внесения соответствующих изменений в лицевой счет», — добавили в «Газпроме».

В сообщении подчеркнули, что в организации «нет доказательств уведомления поставщика газа об изменении количества проживающих в указанном жилом помещении лиц».

«Таким образом, уведомление о задолженности, высланное на имя умершего собственника, является последствием отсутствия своевременных действий со стороны нового собственника», — заключили в «Газпроме».