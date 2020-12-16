Фото: в «Наташкином» парке установили новогодние арт-объекты

Мэрия призвала рязанцев бережно обращаться с установленными арт-объектами. Кроме того, в парке установят 11-метровую искусственную елку.

В «Наташкином» парке появились новогодние арт-объекты. Дирекция благоустройства города установила здесь трехметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также в Верхнем городском саду можно увидеть двух медведей, держащих елочную арку, снеговиков-музыкантов, светящийся фонтан, сани Деда Мороза, мешок и большой подарок с бантом, снежинки.

Кроме того, в парке установят 11-метровую искусственную елку.

Мэрия призвала рязанцев бережно обращаться с установленными арт-объектами.