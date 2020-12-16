Фото: в «Наташкином» парке установили новогодние арт-объекты
Мэрия призвала рязанцев бережно обращаться с установленными арт-объектами. Кроме того, в парке установят 11-метровую искусственную елку.
В «Наташкином» парке появились новогодние арт-объекты. Дирекция благоустройства города установила здесь трехметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
Также в Верхнем городском саду можно увидеть двух медведей, держащих елочную арку, снеговиков-музыкантов, светящийся фонтан, сани Деда Мороза, мешок и большой подарок с бантом, снежинки.
Кроме того, в парке установят 11-метровую искусственную елку.
Мэрия призвала рязанцев бережно обращаться с установленными арт-объектами.