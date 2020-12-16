Фото: на улице Электрозаводской сносят дом

Здание признали аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. В доме было восемь квартир, инвестор расселил жильцов в рамках договора о развитии застроенной территории.

Утром в среду, 16 декабря, на улице Электрозаводской начали сносить дом №54-б. Здание признали аварийным и подлежащим сносу в 2016 году.

Как сообщили в мэрии, в доме было восемь квартир, инвестор расселил жильцов в рамках договора о развитии застроенной территории. Собственникам квартир перечислили деньги, единственному нанимателю муниципальной квартиры предоставили другое жилое помещение.

Всех зарегистрированных в доме №54-б сняли с регистрационного учета.

Фото регионального правительства