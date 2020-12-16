Эксклюзивная премьера. Wink покажет мистический триллер «Кольская сверхглубокая»

В основу фильма легла история о глубочайшей скважине на Земле — Кольской сверхглубокой, которая была построена в СССР в Мурманской области. На ее бурение ушло больше десяти лет и более 50 километров труб, глубина скважины — 12 километров 262 метра.

В четверг, 17 декабря, в Wink состоится премьера художественного фильма о тайнах самой глубокой скважины на Земле — «Кольская сверхглубокая». Главные роли в картине исполнили Милена Радулович, Никита Дювбанов, Николай Ковбас и Сергей Иванюк.

В основу фильма легла история о глубочайшей скважине на Земле — Кольской сверхглубокой, которая была построена в СССР в Мурманской области. На ее бурение ушло больше десяти лет и более 50 километров труб, глубина скважины — 12 километров 262 метра. С этим объектом связаны многочисленные легенды. Одна из самых известных рассказывает о том, как шахтеры услышали из глубины человеческие крики, из-за чего местные газеты и жители назвали ее «колодцем в ад».

Создатели фильма представили свою версию загадочных событий. По сюжету кинокартины, однажды на одном из самых секретных объектов СССР, буровой станции «Кольская сверхглубокая», бесследно исчезает несколько местных работников, а позже записывают странные звуки, похожие на крики людей, доносящиеся с глубины 12 тысяч метров. После этих событий объект закрывают, и небольшая исследовательская группа спускается на 6 тысяч метров, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.

Создатели фильма побывали на реальном объекте и провели большую исследовательскую работу. Съемки фильма проходили в Мурманской области на берегу Северного Ледовитого океана. Съемочной группе пришлось пройти немало испытаний посреди арктической тундры и сурового русского севера, снимая в сильные морозы и метели, а также на глубине 160 метров.