Для рязанских предпринимателей провели тренинг о переговорах и заключении контрактов

В рамках занятий финального модуля «Переговоры и заключение контракта», которые состоялись 14-15 декабря, речь шла об эффективной презентации, деловых коммуникациях в экспортной сделке, технике проведения встреч, подготовке к выставкам и ярмаркам.

Министерство промышлености и экономического развития региона информирует о том, что в Рязанском центре экспорта прошли занятия заключительного модуля акселерационной программы «Экспортный форсаж» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» является продуктом «Школы экспорта РЭЦ» Российского экспортного центра и включает 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей. Они позволяют предприятиям получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта и выхода на заключение новых внешнеторговых контрактов. Участие бесплатное и субсидируется из средств федерального бюджета.

В рамках занятий финального модуля «Переговоры и заключение контракта», которые состоялись 14-15 декабря, речь шла об эффективной презентации, деловых коммуникациях в экспортной сделке, технике проведения встреч, подготовке к выставкам и ярмаркам.

Федеральным тренером выступила Алена Федоткина (Новосибирская область). В обучении приняли участие представители предприятий малого и среднего бизнеса региона.