\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
-9°
Пнд, 21
-4°
Втр, 22
-8°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 75.35 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
6 471
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
6 475
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
8 381
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
17 566
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Для рязанских предпринимателей провели тренинг о переговорах и заключении контрактов
В рамках занятий финального модуля «Переговоры и заключение контракта», которые состоялись 14-15 декабря, речь шла об эффективной презентации, деловых коммуникациях в экспортной сделке, технике проведения встреч, подготовке к выставкам и ярмаркам.

Министерство промышлености и экономического развития региона информирует о том, что в Рязанском центре экспорта прошли занятия заключительного модуля акселерационной программы «Экспортный форсаж» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» является продуктом «Школы экспорта РЭЦ» Российского экспортного центра и включает 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей. Они позволяют предприятиям получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта и выхода на заключение новых внешнеторговых контрактов. Участие бесплатное и субсидируется из средств федерального бюджета.

В рамках занятий финального модуля «Переговоры и заключение контракта», которые состоялись 14-15 декабря, речь шла об эффективной презентации, деловых коммуникациях в экспортной сделке, технике проведения встреч, подготовке к выставкам и ярмаркам.

Федеральным тренером выступила Алена Федоткина (Новосибирская область). В обучении приняли участие представители предприятий малого и среднего бизнеса региона.