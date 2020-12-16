Депутаты рязанской облдумы приняли бюджет региона на ближайшие три года

В результате внесения поправок доходная и расходная части бюджета увеличились на 5,3 млрд рублей. Дефицит остался на прежнем уровне.

В среду, 16 декабря, на заседании Рязанской областной думы во втором окончательном чтении приняли бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В этом году впервые бюджет формировался, исходя из расходов.

В результате внесения поправок доходная и расходная части бюджета увеличились на 5,3 млрд рублей. При этом дефицит остался на прежнем уровне. Он составляет 2,6 млрд рублей (5,7%). Основные параметры бюджета на 2021-й год с учетом поправок:

доходы — 67,3 млрд рублей

расходы — 69,9 млрд рублей

дефицит — 2,6 млрд рублей

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова подчеркнула, что бюджет определили вызовы текущего 2020 года, а именно пандемия коронавируса. Проект бюджета прошел обсуждения на публичных слушаниях и заседаниях профильных комитетов облдумы. По словам Марины Наумовой, при формировании бюджета акцент был сделан на программы социально-культурной сферы.

На них отведено более 61% затрат. На протяжении трех лет планируется реализовать 18 государственных, 10 ведомственных и одну адресную программу. Расходы на эти программы составят 67,3 млрд рублей в 2021 году, а это 96% всех затрат. В рамках нацпрограмм будут реализовываться мероприятия 11 нацпроектов. На них выделено 39,5 млрд рублей на 3 года, в том числе 14,5 млрд. рублей на 2021 год. В общей сложности регион поучаствует в 41 федеральном проекте.

«Национальные проекты являются новым и эффективным инструментом развития регионов России. Благодаря им появилась уверенность в существенных положительных сдвигах во всех охватываемых ими отраслях и сферах», — отметила Марина Наумова.

Главный финансовый документ региона на ближайшие три года имеет социальную направленность, подчеркнул первый заместитель председателя облдумы Дмитрий Хубезов. Объем дорожного фонда в 2021 году составляет около 8 млрд рублей, из которых на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» направляется свыше 4,9 млрд рублей. Предусмотрено финансирование на ремонт и реконструкцию 250 километров автотрасс по 122 объектам.

На реализацию национального проекта «Демография» предусмотрено 3,3 млрд рублей.

«Бюджет — это вопрос приоритетов. У сегодняшнего бюджета главная задача — обеспечить все социальные обязательства государства перед гражданами и продолжить реализацию национальных проектов на территории Рязанской области», — резюмировал председатель регионального парламента Аркадий Фомин.