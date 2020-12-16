Delivery Club купит вязаные вещи у рязанских пенсионерок для своих курьеров

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил предновогодний проект «
Участниками проекта стали 15 городов, среди которых Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь.
Рязанцев попросили помочь найти пенсионерок, торгующих на улице. Для этого нужно воспользоваться формой
«На местных рынках, около метро и в переходах каждый из нас видел тех самых добрых и улыбчивых бабушек, которые продают вязаные изделия ручной работы. В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай», — отметили в Delivery Club.