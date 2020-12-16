Cхватившей ребенка за волосы медсестре в Новосибирске огласили приговор

В Новосибирске в среду, 16 декабря, назначили наказание 35-летней медсестре, схватившей за волосы трехлетнюю девочку. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием заработной платы 10%.

В Новосибирске в среду, 16 декабря, назначили наказание 35-летней медсестре, схватившей за волосы трехлетнюю девочку. Об этом сообщило РИА Новости.

Уголовное дело возбудили после появления в сети двух видеороликов на которых над маленький девочкой издеваются две медсестры туберкулезной больницы. Одна из них хватает ребенка за волосы, а другая — бьет рукой. На данный момент суд рассмотрел дело только одной из женщин. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием заработной платы 10%.

Напомним, что в отношении медсестры возбудили дело по статье 156 УК («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением»). Ранее женщина рассказала, что она поймала девочку за волосы, когда та поскользнулась.