Актер Сергей Маковецкий заболел COVID-19

В Москве актер театра и кино Сергей Маковецкий заболел коронавирусом. Народный артист России обратился к врачу, когда у него пропало обоняние.

В Москве актер театра и кино Сергей Маковецкий заболел коронавирусом. Об этом в середу, 16 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Народный артист России обратился к врачу, когда у него пропало обоняние. Сейчас он чувствует себя нормально, а 20 декабря ему сделают повторный тест. Если он окажется отрицательным, то артист вернется к работе.

Фото: театр имени Е. Вахтангова