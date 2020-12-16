Оперштаб назвал возраст умерших от коронавируса рязанцев

В ноябре скончались три женщины 1972, 1961 и 1932 годов рождения. Всего по данным на 16 декабря в Рязанской области зарегистрировано 16 093 случаев коронавируса.

В среду, 16 декабря, стало известно о троих умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. Региональный оперштаб назвал их возраст.

В ноябре скончались три женщины 1972, 1961 и 1932 годов рождения.

Всего по данным на 16 декабря в Рязанской области зарегистрировано 16 093 случаев коронавируса.