Оперштаб назвал возраст умерших от коронавируса рязанцев
В ноябре скончались три женщины 1972, 1961 и 1932 годов рождения. Всего по данным на 16 декабря в Рязанской области зарегистрировано 16 093 случаев коронавируса.
В среду, 16 декабря, стало известно о троих умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. Региональный оперштаб назвал их возраст.
В ноябре скончались три женщины 1972, 1961 и 1932 годов рождения.
Всего по данным на 16 декабря в Рязанской области зарегистрировано 16 093 случаев коронавируса.