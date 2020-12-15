Заключенному рязанской колонии передали героин в шоколаде
Известно, что мужчина осужден за кражу, жительницы Красногорска Московской области передала ему посылку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Заключенному рязанской колонии №2 передали героин в шоколадной глазури. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Известно, что мужчина осужден за кражу, жительница Красногорска Московской области передала ему посылку. При досмотре внутри обнаружили шоколадные конфеты необычной формы, которые отличались от остальных по цвету глазури.
Оказалось, что сладости состояли из наркотиков. Экспертиза подтвердила наличие 73,81 грамма героина.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30. пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК.