Врач Мясников рассказал, какие обезболивающие принимать опасно

Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал, какие обезболивающие принимать опасно. По его словам, употребление нестероидных препаратов может плохо сказаться на течении сердечных заболеваний. Заменить эти препараты можно парацетамолом, у которого таких побочных эффектов нет.

Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал, какие обезболивающие принимать опасно. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Life.ru .

По словам ведущего, употребление нестероидных препаратов может плохо сказаться на течении сердечных заболеваний. Мясников утверждает, что заменить эти препараты можно парацетамолом, у которого таких побочных эффектов нет.

«Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — заявил медик.