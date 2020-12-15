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Врач Мясников рассказал, какие обезболивающие принимать опасно
Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал, какие обезболивающие принимать опасно. По его словам, употребление нестероидных препаратов может плохо сказаться на течении сердечных заболеваний. Заменить эти препараты можно парацетамолом, у которого таких побочных эффектов нет.

Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал, какие обезболивающие принимать опасно. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Life.ru.

По словам ведущего, употребление нестероидных препаратов может плохо сказаться на течении сердечных заболеваний. Мясников утверждает, что заменить эти препараты можно парацетамолом, у которого таких побочных эффектов нет.

«Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — заявил медик.