Видео: в Красноярске мужчина избил девушку в подъезде

В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, который в понедельник, 14 декабря, напал на 35-летнюю женщину в подъезде жилого дома. Девушку направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, который в понедельник, 14 декабря, напал на 35-летнюю женщину в подъезде жилого дома. Об этом сообщили во вторник на сайте регионального МВД.

По официальным данным, девушка зашла в подъезд дома. Преступник последовал за потерпевшей и нанес ей несколько ударов. Девушку направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские установили личность преступника и разыскали его. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.