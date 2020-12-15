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В Спасском районе «Рено» перевернулся после столкновения с грузовиком
По предварительной информации, 56-летний мужчина на грузовике Volvo с прицепом не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Renault Megane. За рулем второй машины был 35-летний житель Саратовской области.

В Спасском районе Renault перевернулся после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник, 15 декабря, примерно в 1:00 на 226 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 56-летний мужчина на грузовике Volvo с прицепом не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Renault Megane. За рулем второй машины был 35-летний житель Саратовской области.

Травмы получили оба водителя, а также 37-летний пассажир грузовика и 68-летняя пассажирка Renault.