В Рыбном открыли мемориальную доску в память об эвакогоспитале времен войны

На церемонии открытия организовали почетный караул и полевую кухню. Для гостей выступил детский творческий коллектив.

В Рыбном открыли мемориальную доску в память об эвакогоспитале, который действовал во время Великой Отечественной войны. Табличку скульптора Василия Горбунова активисты ОНФ установили на здании больницы «РЖД-Медицина».

«Я рада, что нам удалось не только выразить свою благодарность медикам, совершавшим подвиг во время Великой Отечественной войны, но и увековечить память о нем. Это особенно важно для будущих поколений», — сказала координатор проекта ОНФ «Народная карта тыла и фронта» Аревик Казанчян.

На церемонии открытия организовали почетный караул и полевую кухню. Для гостей выступил детский творческий коллектив.