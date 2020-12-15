В Рязанской области выросла плата за детсад

Во вторник, 15 декабря, на заседании регионального правительства повысили размер максимальной платы за детсад в Рязанской области. Она выросла на четыре процента. Больше всего плата вырастет в Рязани — на 69 рублей, меньше всего в Михайловском районе — на 43.

Во вторник, 15 декабря, на заседании регионального правительства повысили размер максимальной платы за детсад в Рязанской области. Она выросла на четыре процента.

Глава региона Николай Любимов заявил, что это ежегодная практика, связанная с уровнем инфляции.

Согласно ранее опубликованному документу, сумма увеличивается во всех районах и городах региона. Больше всего размер максимальной платы вырастет в Рязани — на 69 рублей, меньше всего в Михайловском районе — на 43.

Полностью новые пределы суммы в регионе выглядят так: