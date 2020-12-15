В Рязанской области ввели новое почетное звание
Его утвердили на заседании регионального правительства во вторник, 15 декабря. Участники заседания одобрили изменения в региональный закон о наградах.
В Рязанской области ввели новое почетное звание. Его утвердили на заседании регионального правительства во вторник, 15 декабря.
Участники заседания одобрили изменения в региональный закон о наградах, которые в том числе предусматривают введение нового почетного знания «Почетный пожарный Рязанской области».