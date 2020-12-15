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В Рязани запустили аудиогид по маршруту «Кремлевский»
Текст аудиогида составил историк и краевед Игорь Канаев. Озвучила его педагог дополнительного образования ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» Эльвира Сидорова.

В Рязани запустили аудиогид по маршруту «Кремлевский». Об этом сообщает региональный минспорт.

Чтобы послушать аудиогид, нужно установить приложение izi. travel и перейти по ссылке на маршрут.

«Пару простых действий и вы сможете взглянуть на такие знакомые места любимого города совершенно другим взглядом. Узнать их историю и самые настоящие тайны», — отметили в минспорте.

Текст аудиогида составил историк и краевед Игорь Канаев. Озвучила его педагог дополнительного образования ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» Эльвира Сидорова.

Напомним, маршрут «Кремлевский» открыли в августе. Он проходит от ЦПКиО до Рязанского кремля.

«Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области» — это социально-физкультурный проект, направленный на повышение двигательной активности населения, вовлечение населения разного возраста в систематические занятия физической культурой и спортом, а также учет вовлеченного населения", — добавили в ведомстве.