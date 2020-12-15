В Рязани задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск

34-летний житель Пронска скрывался от суда. На него завели дело по части 1 статьи 159.3 УК («Совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа»). Мужчину поймали в Рязани.

В Рязани задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

34-летний житель Пронска скрывался от суда. На него завели дело по части 1 статьи 159.3 УК («Совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа»). Его поймали в Рязани.

Полицейские также нашли скрывавшегося от органов исполнения наказания 26-летнего жителя Милославского района. Он осужден за неоднократное вождение в нетрезвом виде (статья 264.1 УК).