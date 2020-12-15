В Рязани устроят трехдневные предновогодние ярмарки

Ярмарки у Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ» проведут 25, 26 и 27 декабря. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза.

В Рязани устроят трехдневные предновогодние ярмарки. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза.

Ярмарки у Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ» проведут 25, 26 и 27 декабря.

Вопросы о работе ярмарок и регистрации участников можно задавать по телефону: (4912) 21-08-90 (отдел товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-ярмарочной деятельности рязанского минсельхоза).