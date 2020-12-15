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В Рязанской области началась эпидемия ОРВИ
С 7 по 13 декабря заболеваемость в области превысила эпидпорог на 11,8%, в Рязани — на 11,1% за счет взрослого населения. Неделю назад эти показатели были ниже эпидпорога.

В Рязанской области началась эпидемия ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

С 7 по 13 декабря заболеваемость в области впервые превысила эпидпорог на 11,8%, в Рязани (повторно) — на 11,1% за счет взрослого населения. Неделю назад эти показатели были ниже эпидпорога.

Отмечается, что большинство заболевших — взрослые. При этом случаев гриппа не зарегистрировано.