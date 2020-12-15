В России продлили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19

На закупку лекарств выделяли более пяти миллиардов. Дополнительно направят почти 2,8 миллиарда, и необходимыми препаратами обеспечат еще не менее 350 тысяч человек с COVID-19.

В России продлили выдачу бесплатных препаратов от COVID-19 для тех, кто лечится дома. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишутин, передает РИА Новости.

На президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве Мишустин отметил, что большинство заразившихся коронавирусом лечатся дома.

На закупку лекарств выделяли более пяти миллиардов. Дополнительно направят почти 2,8 миллиарда, и необходимыми препаратами обеспечат еще не менее 350 тысяч человек с COVID-19.