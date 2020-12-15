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В России хотят ввести уголовную ответственность за клевету в интернете
В России хотят ввести уголовную ответственность за клевету в интернете. Максимальное наказание предполагается до двух лет тюрьмы.

В России хотят ввести уголовную ответственность за клевету в интернете. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает «РБК».

Законопроект в Госдуму предложил зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. По мнению автора проекта, многие ресурсы не зарегистрированы как СМИ, но их охват гораздо больше. Поэтому он предложил дополнить уголовную статью о клевете положением об ответственности за сказанное в интернете. Максимальное наказание предполагается до двух лет тюрьмы.

Правительство законопроект поддержало.